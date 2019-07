Del fallit The Cloud al retorn de les oficines d’Andorra Telecom

El Govern d’Espot té clar que cal actuar contra les qüestions més polèmiques que va suscitar l’Executiu Martí per tal de diferenciar-se i no arrossegar l’herència tota la legislatura. La intenció ja s’ha fet notar amb la voluntat de ser més transparents amb les negociacions amb la Unió Europea, així com amb la determinació de dur a terme polítiques per a les pensions que de ben segur seran impopulars. On l’equip governamental també ha volgut agafar les regnes és en les infraestructures. Sens dubte aquesta va ser una de les qüestions que més crítiques va generar la legislatura passada amb una llista no pas curta de projectes: des de l’esperada desviació de Sant Julià, passant pels problemes de l’heliport, a la judicialització de la llicència del casino i ara també l’ombra d’un possible aeroport nacional. I no podem pas oblidar l’estrepitós ridícul viscut amb la fallida de The Cloud.



Decidir que es feia finalment a l’espai on s’havia de construir l’emblemàtic edifici era una de les qüestions que Toni Martí va deixar en mans del seu successor. I conscient que fins que no es tiri endavant el nou projecte la nuvolosa del desastre seguirà planant sobre DA, l’actual Executiu ja treballa per trobar una solució que agradi a totes les parts: Andorra Telecom recuperarà les oficines allà on les tenia des d’un bon inici i la capital tindrà un espai obert al bell mig de l’avinguda Meritxell. Una idea que inicialment no sembla pas descabellada i que a més, segons Espot, no tindrà un elevat cost econòmic. Amb tot, i arribats a aquestes altures, el primer que passa a la ment de qualsevol és si tot plegat –des de la idea del projecte fins a les diverses fases d’embelliment de la zona– era necessari per acabar gairebé al mateix punt des d’on havíem partit. És evident que ara ja no es pot fer marxa enrere però és de justícia dir que cal ser més curosos amb els projectes de gran envergadura perquè tot i haver-se suspès, hi ha diners de tots que s’han quedat pel camí.