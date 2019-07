Respostes davant de l’elevat cost de la vida al Principat

El Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (CRES) va donar els resultats de l’Observatori del primer semestre del 2019, que recull les preocupacions dels ciutadans. Les dades reflecteixen que els dos temes que inquieten més els entrevistats són els elevats preus de l’habitatge i els salaris insuficients per fer front al nivell de vida d’Andorra. El 41% dels enquestats van respondre que el cost de la vivenda és el principal problema, una xifra que supera vuit punts percentuals la xifra que es va donar el segon semestre de l’any 2018.

Molt probablement, poca gent es va mostrar sorpresa pels resultats de l’enquesta del CRES, que conjuntament amb altres institucions del país i la mateixa ciutadania amb veu pròpia, han vingut avisant del caldo de cultiu que hi ha ara mateix entorn a aquesta problemàtica. Sense anar més lluny, a finals de la legislatura passada es van viure dues manifestacions històriques per protestar contra l’increment del cost de la vida.

A tot això, s’hi afegeixen els crits d’alerta d’associacions i sindicats sobre la venta de pisos a preus que la classe mitjana no es pot permetre mentre que paral·lelament, entre els representants es van tirant els plats pel cap pel fet que només un comú hagi facilitat les dades per poder elaborar uns estudis detallats sobre el cost de la vivenda que fa un any que ja haurien d’estar realitzats. Però l’atzucac no s’acaba aquí, i de fet, de l’enquesta se n’extreuen d’altres conclusions que estan interrelacionades amb les dificultats esmentades, com ara la baixa natalitat.

Segons el CRES, un 62,8% dels enquestats creuen que la població té menys fills dels que voldria. Aquest fet no només està lligat a l’increment del cost de la vida, sinó també als canvis socials i l’evolució de la societat, però les administracions han de vetllar per corregir les possibles disfuncions socioeconòmiques per garantir el ple compliment de la seva vida.