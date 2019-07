Un pas més, però en caldrà més per a la conciliació amb els fills

Les mares autònomes també podran acollir-se a les 20 setmanes de baixa maternal, després que la CASS finalment hagi fet marxa enrere i els atorgui els mateixos dies de descans que les assalariades. Fins ara, la legislació preveia que les treballadores per compte propi poguessin gaudir d’aquest dret a partir del pròxim mes de setembre, però la parapública permet ara que la persona que hagués iniciat una baixa anterior a la data d’entrada en vigor del nou codi de Relacions Laborals i que encara estigués beneficiant-se d’aquest dret, pot acollir-se a la legislació i disposar del mateix nombre de dies de baixa per maternitat.

En aquest sentit, és de celebrar que el Consell d’Administració de la CASS hagi esmenat aquesta disfunció, però al mateix temps es posa en evidencia en la necessitat de seguir avançant per aconseguir una plena conciliació laboral, personal i familiar. Sense anar més lluny, el CRES va destacar la setmana passada que l’índex de fecunditat és inferior a la mitjana de les mares de la UE.

Un 63% dels enquestats consideraven que les parelles tenien menys fills dels que realment voldrien, i dos dels tres principals motius per no tenir-ne més eren les dificultats econòmiques i la falta de temps. Aquestes causes són presents a tots els col·lectius, i es poden accentuar encara a més als autònoms, que malgrat l’avenç que significa l’aprovació de les quotes per trams d’ingressos, encara hi ha algunes disfucions a les quals s’hi ha de començar a posar fil a l’agulla, com ara el fet de poder oferir més protecció en cas de les baixes, d’accidents o de cessament d’activitat.

El Govern ha anunciat que hi està treballant. És necessari resoldre aquests aspectes, que durant anys s’han anat enquistant, cosa que ha provocat que augmenti el seu risc de vulnerabilitat.