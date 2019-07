L’etern silenci del Comú de Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria està decidit a tirar endavant la nova atracció que ha de revitalitzar la parròquia i Naturlandia: una tirolina que uneixi la cota 2.000 amb la 1.600. El projecte és ambiciós, però no tothom confia que arribi a bon port. Els dos retards en la data que el comú va posar sobre la taula per fer una reunió de poble i explicar els detalls de la nova atracció, a més, no han ajudat a minvar els dubtes. Tampoc ho fan els antecedents de les iniciatives presentades per la corporació comunal per millorar el parc. I és que el comú ja acumula uns quants fracassos sota el nom de projectes estrella per millorar Naturlandia. Un va ser el ràfting, que tot i que es van començar les obres al riu perquè es pogués dur a terme, s’ha quedat a mig fer. Ara es parla d’incorporar-hi canoes perquè sigui possible però de moment ningú ha pogut veure cap activitat baixant pel Valira. Entre mig del secretisme propi de la corporació laurediana també es va intentar afegir al Tobotronc uns llums que permetessin que el giny estrella del parc funcionés de nit. La compra de la il·luminació, però, es va fer abans de tenir els permisos del Govern, que finalment es van denegar per falta de mesures de seguretat.



Tot plegat un resum de les maneres de fer del comú que justifiquen la incertesa i la desconfiança amb la qual ara el poble mira el projecte de la tirolina. En un inici, la corporació preveia tenir els permisos al juny per poder començar les obres al juliol i tenir el giny acabat abans de finals d’any –moment, cal recordar-ho, que se celebraran les eleccions comunals. A meitat de juliol, el comú ha entregat al Govern els documents però encara no té l’aval per a la construcció de la tirolina. I entre mig de l’espera ni tan sols ha celebrat l’esperada reunió de poble en la qual s’havien de fer públics els informes tècnics i econòmics del nou giny.