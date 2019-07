El comú tira pel dret amb el ràfting

El Comú de Sant Julià no es dona per vençut amb els projectes que té sobre la taula per revitalitzar Naturlandia i, de retruc, la parròquia. El ràfting va ser una de les primeres iniciatives del cònsol actual, Josep Miquel Vila, per millorar la situació financera que arrossega el parc lauredià. De fet, la idea inicial va ser d’Andorra Turisme i hi havien d’estar involucrats els comuns de la capital, d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià amb la voluntat de fer un circuit que anés des de la parròquia escaldenca fins a la frontera del Riu Runer. Ràpidament, però, Andorra la Vella i Escaldes es van desentendre del projecte, mentre que la corporació laurediana se’l va fer seu.



Sant Julià va fer públics –es podien consultar a les dependències comunals– els detalls del projecte, especificant els usuaris que s’hi esperaven, així com les condicions d’aigua que es necessitaven. De fet, va començar els treballs per adequar el riu. Tot plegat, però, va quedar en res. O això semblava. Els terminis que s’havien fixat es van anar endarrerint i l’ajuda de FEDA –necessària per incrementar el cabal del riu en les èpoques, com l’estiu, en què hi ha menys aigua– no ha acabat d’arribar mai. La darrera notícia que va fer pública aquest mitjà era que el comú estava treballant perquè canoes i ràfting convisquessin al Valira precisament perquè una activitat requereix menys cabal d’aigua que l’altra. Ara, però, per sorpresa de molts, el comú ha decidit tirar pel dret i incloure al programa de festa major una prova pilot. Tot i que encara no es coneixen en profunditat els detalls de la proposta, FEDA ja ha deixat clar que es tracta d’un acord puntual i que, per tant, no s’ha compromès a garantir el cabal del riu en una altra època. Caldrà veure com acaba però ara per ara la iniciativa de la corporació sembla totalment fora de lloc tenint en compte les condicions en què es vol tirar endavant, amb molt poca aigua al riu i sense les instal·lacions acabades.