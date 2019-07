No es pot jugar amb la salut dels ciutadans

La unitat de radioteràpia ha sigut motiu de discòrdia des del primer dia. L’associació contra el càncer, Assandca, la reclama des de fa anys per evitar els llargs viatges a l’estranger per fer-se els durs i amargs tractaments oncològics. En un inici, l’aleshores responsable del Ministeri de Salut, Carles Àlvarez Marfany, considerava que la unitat no podia ser una realitat per l’alt cost econòmic que representava en relació a les persones que s’hi podrien tractar. Poc després, el Govern finalment va decidir tirar el projecte endavant deixant clar que quan es parla de salut els diners son relatius. Tant és així que a finals de novembre de l’any passat, l’Executiu va anunciar l’adjudicació de la redacció del projecte i direcció de les obres de construcció al guanyador del concurs d’idees. El finançament del projecte es va recollir als pressupostos de forma plurianual i s’esperava que el 2020 ja estés enllestida la unitat.



Ara, el ministeri ha canviat de mans. Joan Martínez Benazet coneix el món de la salut des de dins i té clar que els temps avancen ràpid. El responsable de la cartera assegura que els tractaments d’oncologia estan avançant i que és probable que la radioteràpia quedi obsoleta en poc temps, per la qual cosa no tindria sentit invertir en aquesta futura unitat. El ministre opta per estudiar les possibilitats i decidir quina és la millor tecnologia per donar cobertura als malalts de càncer. Sens dubte, el posicionament de Benazet és positiu, ja que no tindria sentit invertir en un tractament que d’aquí a dos dies ja no es fes servir. Ara bé, demostra que fins ara les decisions s’han pres sense uns estudis previs en profunditat que permetessin analitzar quines opcions pot oferir el país als seus ciutadans. Especialment en el món sanitari, amb el gran dèficit que té, cal prendre decisions estratègicament encertades sense desatendre el benestar dels ciutadans.