Implicar els joves per millorar el futur

Els grups parlamentaris que donen suport al Govern –DA, L’A i CC– van mantenir ahir la primera reunió amb el col·lectiu de joves Fridays For Future per començar a treballar en la proposta de reconeixement de la crisi climàtica i la declaració d’estat d’emergència climàtica a Andorra. Els joves podran treballar en el text conjuntament amb els polítics amb la mirada posada a l’octubre, quan es preveu que la proposta s’entri a tràmit. Entre la llarga llista d’accions que es volen impulsar a favor del medi ambient destaquen la creació d’una taxa per la compra de vehicles que no siguin econòmics i eficients energèticament, la implementació de carrils bici a tot al país o la prohibició de plàstics d’un sol ús.

El gest de declarar l’estat d’emergència no és més que un moviment simbòlic. Amb tot, el fet d’acompanyar-lo amb un llistat d’idees per millorar l’estat del medi ambient i reduir l’efecte del canvi climàtic fa que el gest guanyi sentit i força. Més enllà de la lluita mediambiental, a més, s’està aconseguint que un col·lectiu que sovint és criticat per manca de responsabilitat i compromís participi en una causa més que legítima i especialment necessària. Els joves podran veure que les seves reivindicacions tenen un efecte, que la lluita val la pena i que la seva opinió té un pes dins la societat quan la manifesten amb respecte però alhora amb contundència. I a més, podran veure el sentit de la política i el funcionament de les institucions en una època en què la desafecció pel món polític és a l’ordre del dia amb una baixa participació electoral especialment per part dels més joves.

Per tot plegat, és necessari felicitar al col·lectiu Fridays For Future i també a la ministra Calvó i als grups parlamentaris que donen suport al Govern per escoltar i incloure els joves en un projecte esperançador des de molts punts de vista.