Lluitar per la continuació dels projectes inclusius

El ministre d’Afers Socials, Víctor Filloy, i la presidenta d’Autea, Inés Martí, van visitar ahir les instal·lacions del Centre de Joves en Inclusió. Es tracta d’un projecte finançat de moment de forma exclusiva pel Patronat de la Fundació Privada Tutelar i actualment està en fase de prova pilot des de fa un any. Ara per ara, els resultats de la iniciativa són positius, ja que els programes permeten veure canvis de millora en els quatre joves d’entre 16 i 25 anys que actualment fan ús del servei. Encara no s’ha decidit quin serà el futur d’aquest centre quan al desembre es doni per finalitzada la prova pilot.



En tot cas, és necessari tenir en compte l’augment recent de casos d’infants amb trastorns com l’autisme. Segons va informar ahir Martí, la unitat de Salut Mental de l’hospital va atendre el 2018 una trentena de nous casos d’infants amb autisme, una xifra que representa més del 50% dels nens d’entre 0 i 6 anys que van visitar el centre mèdic. En el detall d’aquestes xifres hi ha diferents graus del trastorn i, per tant, és important no sé alarmista. Amb tot, és evident que hi ha un augment en el nombre de casos detectats i per això és important treballar per anticipar-se i intentar normalitzar al màxim la vida d’aquests infants. A través del centre, els joves troben un espai, més enllà de l’escola obligatòria, que els ensenya a afrontar qüestions quotidianes amb l’ajuda personalitzada d’un professional.



Per tot plegat, cal felicitar la iniciativa d’Autea amb el finançament de la Funció Privada Tutelar i s’ha de vetllar perquè el programa pugui seguir endavant més enllà del mes de desembre. Una bona solució, vistos els bons resultats del centre, podria passar per un finançament público-privat que permeti la continuïtat d’un programa inclusiu, professional i personalitzat als joves amb el trastorn de l’autisme.