Prendre decisions a l’entorn del projecte de Piqué

El projecte de Gerard Piqué a l’FC Andorra es va fent gran. Amb la sol·licitud per ser equip de la Segona B i el pagament que s’efectuarà avui, l’equip farà un salt de categoria important. Aquesta és només una pota del que suposa tota l’estructura dirigida des de Kosmos, que va aterrar al Principat no només per posar l’equip en el lloc més elevat possible del futbol espanyol, sinó per portar el futbol nacional a un nivell més elevat que no pas al fet fins el moment.



Des d’un primer moment la presència del central del Barça va significar un canvi d’imatge de 180 graus per al club. El sector privat i les institucions públiques ràpidament van obrir-li els braços i de nou es torna a parlar de l’FC Andorra de manera positiva. I gent que no hi estava interessada va començar a mostrar-hi interès. Amb el pas a Segona B i la mirada posada més a dalt per als pròxims anys, és l’hora de les decisions. Sobretot des del sector públic, com es va fer temps enrere amb el bàsquet. Es va fer una aposta clara per ser i mantenir-se l’elit. Ara la situació és similar. El futbol, però, mou quantitats molt més elevades, però també el retorn és superior.



És moment de prendre determinacions. I que siguin les correctes. Els darrers anys s’han gastat molts diners que han acabat en no res. Amb projectes com The Cloud, el museu de Frank Gerhy o els diversos estudis per a l’heliport, per posar només uns exemples, s’han perdut molts milions d’euros. I mai han vist la llum. El projecte de l’entitat tricolor està en plena fase expansiva i necessitarà comptar amb molts suports, perquè les mires estan posades en la construcció de camps i fins i tot en un estadi amb una capacitat per a 15.000 espectadors pensant ja en les màximes categories de la lliga espanyola. L’objectiu és ambiciós i el sector públic ha de mostrar una involucració ferma.