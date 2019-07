Apostar pel Pas de la Casa

Després de tres mesos de l’esllavissada a la carretera que uneix el Pas de la Casa amb França, la localitat encampadana sembla que ja ha recuperat la normalitat. Els comerciants de la zona asseguren que les caixes s’han tornat a omplir i que els clients francesos tornen a apropar-se expressament al Pas per proveir-se de certs productes. Els comerciants han recuperat la tranquil·litat i estan contents de saber que la majoria de la seva clientela els és fidel i que quan el tall es va donar per acabat van tornar a agafar el cotxe per travessar la frontera nord del país.



Amb tot, les pèrdues ocasionades per l’esllavissada, així com per altres talls que hi ha hagut que han afectat a l’entrada del poble encampadà com ara les manifestacions dels armilles grogues no es podran recuperar. Així ho creuen almenys els comerciants, malgrat que encara no han pogut quantificar la davallada d’ingressos a conseqüència dels talls. El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, en canvi, és més optimista i confia que els excursionistes de l’estiu permetran recuperar les pèrdues ocasionades.



El que sembla clar és que els comerços del Pas de la Casa fa mesos que tenen dificultats i que necessiten un cop de mà malgrat que el tall ja estigui arreglat. La localitat es va veure aïllada durant 18 dies i ha patit pèrdues també per les actuacions dels armilles grogues. El Govern ja està treballant per millorar les entrades del poble i les carreteres amb la voluntat de fer la zona més atractiva. Els últims esdeveniments han demostrat, però, que la feina que s’està fent fins ara no sempre és suficient. Els comerciants del Pas fa temps que demanen més involucració per part de les institucions públiques per cridar clientela. Una opció és organitzar esdeveniments també al poble encampadà. Tot el succeït hauria d’ajudar per canviar les mirades i apostar més pel Pas.