El recorregut de l’‘Operació Cautxú’ és llarg

Dos mesos i mig després, ahir es repetien les mateixes imatges davant la seu de la Federació Andorrana de Futbol (FAF): la Policia traient documents de l’interior de les oficines. L’Operació Cautxú segueix en marxa després de les detencions que van produir-se en els primers dies que el cas sortís a la llum. Els fets s’han anat succeint, i els indicis apunten en diverses direccions, i amb la presumpta xarxa creada per Tomàs Gea dins l’ens per a benefici personal aprofitant el seu càrrec.



La batlle considera que pot haver creat a la institució un filat de persones que podrien cooperar de manera conjunta per tal d’espoliar l’entitat, o si més no, girar el cap a una altra banda i treure’n algun tipus d’avantatge personal. Per evitar la destrucció de proves, la intervenció a la seu de la federació la considerava necessària, el mateix motiu que per acabar amb el que valorava com un traspàs d’informació cap a Gea des de la mateixa FAF, fent-li arribar documents per a la seva defensa. Aquest seguit d’indicis van portar que de nou, es produís un escorcoll i que se n’extraguessin proves documentals per poder demostrar la comissió d’algun delicte.



Les últimes setmanes la federació ha intentat tornar a la normalitat, però no ha pogut aconseguir-ho. Tot plegat porta a una convocatòria d’eleccions per a mitjans del mes de setembre, que ha de suposar una nova directiva. Com va succeir en la primera ocasió que es va produir un escorcoll, el futbol nacional queda tocat. La imatge que s’està donant no és gens bona amb detencions, dimissions i greus acusacions. La investigació segueix en curs i sorgiran nous elements. De tot plegat n’ha de sortir una lliçó i que els nous dirigents prenguin les regnes amb una gestió que es caracteritzi per la transparència i que no presenti dubtes.