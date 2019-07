El retorn i la continuïtat del Cirque i el famós espai multifuncional

Un any més, el Cirque du Soleil acaba el seu pas per Andorra. En aquesta ocasió, la proposta sota el nom de Rebel ha portat un homenatge a veus masculines de cantants internacionals dels darrers 50 anys. I com ja és habitual, la iniciativa té detractors i seguidors. A més, aquest any ve acompanyat de dues incògnites: si el Cirque tornarà l’any vinent i, en cas de fer-ho, a on. De moment, la ministra de Turisme no s’ha mullat sobre la seva continuïtat deixant la porta oberta a buscar una alternativa al circ, mentre que la cònsol de la capital ja ha deixat clar que en tot cas no s’ubicarà al pàrquing del parc central. Un fet que ja van destacar ahir des d’Andorra Turisme fent pressió perquè el Govern aposti per invertir en un espai multifuncional que permeti donar resposta a aquest o d’altres esdeveniments que Andorra pugui acollir.



Un seguit d’incògnites que se sumen a la de cada any: saber quin és el retorn econòmic de l’espectacle. El que no es pot negar és que l’esdeveniment a treu a desenes de turistes cada setmana. L’avinguda Meritxell i els seus voltants es converteixen en un riu de persones cada dia que hi ha espectacle i, sense dubte, els restaurants que envolten la zona també omplen taules. També és cert, però, que molts visitants opten per sopar un entrepà o fins i tot per arribar i marxar el mateix dia, sense dormir al Principat.



Malgrat la dificultat de calcular el retorn de la inversió, està clar que la proposta d’Andorra Turisme ha provocat que el país s’ompli de turistes durant un mes en què l’afluència és sempre baixa. Aquest any, les xifres apunten a ser similars a les dels anys anteriors i la lectura que en fan des d’ens és positiva. Per tot plegat, i més enllà de valorar si aquesta opció ha quedat obsoleta, caldrà fer una reflexió sobre possibles alternatives, ja que el que sembla evident és que comerciants, restauradors i hotelers reclamen una iniciativa que ompli els seus establiments durant el mes de juliol.