FC Andorra ja és de Segona B. I ara què?

L’ascens de l’FC Andorra a Segona B ja és oficial. El club de Gerard Piqué ha comprat la plaça del Reus que permetrà que la propera temporada jugui una categoria per sobre i hagi passat de Primera catalana a Segona B sense haver jugat cap partit a Tercera. La notícia no va trigar a situar Andorra com a trending topic a Twitter i va donar arguments tant pels que estan a favor de la compra com pels que hi estan totalment en contra.



Els canvis de l’ascens, però, no es quedaran només a nivell esportiu. La pujada de categoria implica una sèrie de requisits a nivell d’instal·lacions. De moment, el Prada de Moles seguirà celebrant els partits amb algunes reformes bàsiques com ara un ballat de seguretat o un bar. Fins i tot en cas de necessitar augmentar l’aforament es podria fer a través de grades supletòries. El problema, però, serà a mig termini si l’Andorra segueix pujant de categoria, ja que d’arribar a Primera necessitaria un espai per a fins a 15.000 espectadors. La capital, Encamp i el Govern ja treballen en un possible emplaçament. L’ascens directe, però, ha fet que els tempos amb què el Principat comptava per tenir la instal·lació s’escurcin, el que els obliga a prendre una determinació. L’arribada de Piqué, sens dubte, ha posat el país en el mapa esportiu, el que pot ser una gran oportunitat a nivell d’imatge i fins i tot turístic. Caldrà veure si el Govern és capaç de fer la lectura adequada davant d’aquesta oportunitat i si sap posar les seves cartes sobre la taula i decidir fins a quin punt es vol implicar en el projecte. El que està clar és que caldrà un nou espai, sigui públic o privat. El cost de la construcció també s’haurà de tenir en compte i segurament serà moment de posar en una balança en què vol invertir el país. La legislatura passada es va demostrar que els projectes escollits no van ser els adequats i amb The Cloud o els infinits estudis per a l’heliport s’han tirat molts diners a la brossa que ara podrien tenir una bona finalitat pel futur del país.