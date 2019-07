La resposta als aldarulls i als comportaments injustificables

Sant Julià va ser protagonista la matinada de dimarts d’aldarulls nocturns provocats per un grup de joves en el marc de la festa major. L’incident va acabar amb dos joves detinguts i dos agents de Policia ferits. Les imatges i els vídeos que ràpidament van córrer per les xarxes socials i per whatsapp van deixar constància gràfica d’una realitat a la qual Andorra no està acostumada però que, per desgràcia, és més habitual del que hauria de ser arreu, en especial a les grans ciutats per l’acumulació de gent. Per evitar que els fets es repeteixin, el comú lauredià, el Govern i el cos de la Policia va decidir ampliar el dispositiu de seguretat per la nit i matinada passada. La decisió incloïa més presència d’agents de l’ordre, d’agents de circulació i de vigilància privada, a més d’il·luminar les zones on és més habitual practicar el botellón i fer més controls sobre la beguda d’alcohol per intentar dissuadir els joves que opten per aquesta pràctica.



L’increment d’efectius va ser, sens dubte, una resposta contundent als comportaments injustificables d’algun dels joves que aquests dies han gaudit de la festa major laurediana. Les autoritats fan bé de marcar una línia vermella per tal que els ciutadans puguin gaudir de la festa sense travessar certs límits que acaben convertint la festivitat en un mal record per a molts per culpa d’uns quants. Ara bé, també s’ha de ser curós i no culpar justos per pecadors. No s’ha de generalitzar amb els joves, ja que sovint són víctimes dels estereotips i no tots responen als comportaments dels detinguts. És important, més enllà del càstig, trobar la manera de fer entendre al jovent que accions com les de la matinada de dimarts no fan més que generar una imatge negativa de les noves generacions i ensenyar-los que la diversió no és sinònim de destrosses, violència i alcohol.