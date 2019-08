Vila segueix tensant la corda amb el Govern

El cònsol major de Sant Julià de Lòria no es rendeix. Vila té entre cella i cella tirar endavant l’activitat del ràfting des de fa anys. Amb l’incorporació de l’activitat aquàtica dins del programa de festa major, Vila ha seguit tensant la corda amb el Govern, que tot i que està liderat pel mateix color que el comú lauredià, les relacions no són precisament fluides. La llei de competències i transferències ja va deixar en evidència les discrepàncies entre uns i els altres i Vila va posar entre les cordes a l’Executiu. Ara, ha tirat pel dret amb una prova pilot sobre un projecte que no pot tirar endavant sense l’ajuda de FEDA i, per tant, sense l’aval del Govern. Per molt que en un inici intentés amagar que es tractava d’una prova pilot, finalment ahir el cònsol ho va reconèixer i va assegurar, amb els seus números a les mans, que l’activitat és viable i que només cal que FEDA els ajudi amb el cabal de l’aigua. Dit d’una altra manera, que si el comú –aquest o el que vingui per no posar-se massa pressió a sobre– no aconsegueix que el ràfting sigui una realitat i ajudi a revitalitzar la parròquia serà culpa de la falta de voluntat de l’Executiu.



Sens dubte, un joc d’estira i arronsa al qual el mandatari comunal ja ens té acostumats. Segueix endavant amb les seves iniciatives malgrat no tenir l’aval de l’Administració central i, fins i tot, sense tenir el consentiment dels seus ciutadans. Ara ho ha fet amb el ràfting, però ja ho hem vist en d’altres ocasions com per exemple amb el tobotronc de Naturlandia i properament potser ho veiem amb la tirolina. De moment, la reunió de poble que va prometre s’està allargant i sobre les plataformes contràries a la iniciativa que han sortit aquests dies ben poca cosa n’ha dit. En tot cas, del desenllaç del ràfting i d’un possible i molt hipotètic suport del Govern se’n podran extreure possibles suports o pactes a les properes comunals.