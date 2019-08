El ‘no’ de FEDA al projecte del ràfting al riu Valira

La resposta de FEDA a les insinuacions del cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, no s’han fet esperar. La parapública va deixar clar ahir que és impossible proporcionar l’aigua necessària per dur a terme el ràfting a l’estiu de manera continuada. De fet, van assegurar que només durant aquests cinc dies d’activitat el llac d’Engolasters ja ha quedat sec. A més, encara que hi hagués prou aigua per fer-ho, canviar els horaris en què ara FEDA utilitza les turbines encariria molt el preu de la factura de la llum de tots els ciutadans. L’única manera que la iniciativa pogués tenir un recorregut és, segons FEDA, que es dugui a terme durant la primavera, quan el cabal del riu ja és suficientment fort per si mateix i per tant no requeriria de l’ajuda de FEDA. Una altra opció és que sigui el comú que s’adapti als horaris en què la parapública utilitza les turbines –i per tant s’augmenta el volum de riu–i no a l’inversa. FEDA engega les màquines durant aquelles hores en què comprar l’electricitat als països veïns és més car, el que limitaria molt l’activitat, ja que, per exemple, els caps de setmana no es podria fer.

És inviable, doncs, tirar endavant el projecte per motius naturals i no pas per falta de voluntat política com el cònsol ha intentat fer creure. Està clar que el mandatari ha volgut passar el problema en mans del Govern i de FEDA després de demostrar públicament que les barques al riu Valira podien ser una realitat. La jugada, però, no li ha sortit bé i FEDA no ha trigat en tornar-li la pilota. Vila ha intentat fer passar el missatge que si Sant Julià no funciona és també perquè l’Executiu no ajuda prou a la parròquia. I si bé estan en el seu dret de reclamar més atenció a l’Administració central, és com a mínim inadequat fer-ho sense complir primer amb els deures propis del comú i sense saber si els projectes presentats són viables des de tots els punts de vista.