El tractament de la salut necessita nivells d’excel·lència

El Ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, entra amb força a l’Executiu. Un cop es va fer càrrec de la cartera va començar a moure l’engranatge perquè en temes de salut, no es produeixin mancances al país. En ocasions han sorgit polèmiques en aquest aspecte i no són poques les queixes que s’han fet públiques a causa del servei que van patir els usuaris i que van causar malestar entre la població.

Entra amb ganes de fer canvis. I que aquests siguin cap a millor i que qualsevol pacient es trobi amb el millor servei possible. Des del ministeri estan estudiant la possibilitat d’ampliar el servei i les instal·lacions d’Urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les incidències produïdes amb anterioritat suposen que es posi sobre la taula el projecte, per tractar de posar fi a col·lapses en el servei i que qui s’hi adreça es trobi en les millors condicions, i més tenint en compte que quan es visita aquesta unitat significa que la persona està vulnerable. El sistema de triatge en l’ordre d’atenció és un altre element que es troba en l’estudi engegat, per comprovar si funciona correctament i no suposa cap errada en el sistema.

La sanitat sempre es troba en el punt de mira en l’opinió pública i per les conseqüències que té, és un aspecte que des de l’Executiu s’ha de tractar amb cura. El nou ministre es presenta amb embranzida per realitzar totes les reformes que siguin necessàries per tal que es produeixi una excel·lència en l’atenció a les persones i en els tractaments. Aquesta determinació sempre és positiva, per tractar d’arribar al màxim nivell d’exquisidesa, perquè els serveis relacionats amb la salut tothom els utilitza alguna vegada en la vida. I quan ho fa, volt trobar-se amb professionals adequats i una assistència òptima.