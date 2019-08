Més mesures per protegir la zona de la Vall del Madriu

L’accés d’un motorista a la Vall del Madriu va posar en evidència la necessitat de fer un pas més en la gestió i en la preservació dels paratges naturals al Principat. Després d’unes imatges que van generar controvèrsia i polèmica, i enmig d’un context marcat per la cada cop major conscienciació social pel canvi climàtic, el comú de Sant Julià de Lòria restringirà el pas dels vehicles a la zona del Pic Negre, que permet accedir a la Vall del Madriu, un espai declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Malgrat que aquest punt estigui protegit i l’accés motoritzat hi està prohibit des de fa temps, el comú aprovarà una nova ordinació per regular l’accés a la muntanya i per evitar que imatges com les que s’han reproduït a les xarxes socials es tornin a repetir. En el cas del pic Negre, encara s’hi pot accedir per una pista forestal que surt de la Rabassa, i per tant, cal fer passos encara per garantir el correcte accés a aquest espai amb vehicles motoritzats. A tot aquest moviment dels últims dies, també s’hi suma la denúncia d’Apapma, que ahir va anunciar que es personarà en la causa.

Els paratges naturals d’Andorra són un dels grans actius que té el Principat i és el deure de les administracions i de la societat presevar-les. Els comuns de les quatre parròquies (Andorra la Vella, Encamp, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria) que gestionen els terrenys han elaborat una ordinació conjunta que preveu homegeneïtzar una regulació que en el cas de Sant Julià, per exemple, havia quedat obsoleta.

La Vall del Madriu requereix actuacions en diferents àmbits, com ara en la preservació del seu medi ambient, així com potenciar-ne la seva presència com a Patrimoni de la Unesco, sense que això en provoqui una massificació de la zona.