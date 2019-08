Andorra no és aliena a la dificultat per accedir a l’aigua

Un estudi de l’organització no governamental World Resources Institute (WRI) afirma que Andorra pateix un risc «alt» per abastir-se d’aigua en els pròxims anys. En concret, aquest estudi situa el Principat en la posició número 21de 164 estats estudiats amb més probabilitat de patir un «estrès hídric» en els pròxims anys, un fet provocat pel deteriorament dels recursos d’aigua dolça com ara els rius, els llacs o els aqüífers.

Malgrat que Andorra es trobi al bell mig dels Pirineus i amb la previsió inicial de tenir prou aigua per abastir-se, també és susceptible de patir els danys col·laterals del canvi climàtic en els recursos més bàsics. El creixement de l’activitat econòmica en els últims anys ha provocat en gran part que el consum d’aigua també s’hagi incrementat per abastir les principals necessitats dels ciutadans i també dels principals sectors del país. A tot això s’hi ha de sumar la crescuda de les temperatures -el passat mes de juliol va ser el tercer més calorós des del 1950- i la manca de precipitacions, que els experts apunten que s’han de seguir accentuant en els pròxims anys i que malgrat els esforços que ara s’hi puguin posar, només es podrà arribar a una situació de contenció per evitar que els danys encara siguin molt majors.

En aquest sentit, el Govern d’Andorra ha de posar totes les cartes al seu abast per combatre el canvi climàtic i per establir mesures que permetin un desenvolupament sostenible del medi ambient, sobre el qual encara hi ha moltes accions per fer. És evident que el pes en l’actuació davant d’aquesta problemàtica no recau només a Andorra per raons demogràfiques i geogràfiques, però sí que cal que les administracions del país hi aportin el seu gra d’arena sense posposar cap iniciativa, que en molts casos suposaran un esforç per a la societat. Ara bé, incrementar el cabal d’aigua per fer activitats al riu com el ràfting, no ajuda a la sostenibilitat de la muntanya.