La policia comunica amb retard pels aldarulls de Sant Julià

El cos de policia va emetre ahir un comunicat en què defensava que havia actuat «proporcionalment» per apaivagar els disturbis que van tenir lloc durant la Festa Major de Sant Julià de Lòria i que es van saldar amb quatre detinguts, dos d’ells en presó provisional, tot i que no es descarten nous arrestos. El missatge, però, va arribar nou dies després dels aldarulls i després d’informacions publicades que posaven en qüestió l’actuació dels agents durant les festes a la parròquia laurediana.

El comunicat que va fer la policia ahir ha tingut més aviat un efecte contraproduent ja que ha arribat a remolc. En les hores posteriors als fets, el cos va rebre el suport de bona part de la societat i de la classe política davant d’uns fets que feia molt temps que no es produïen al Principat. Ara bé, en aquest cas, la direcció de la policia ha anat a contrapeu respecte a les informacions aparegudes, sense tenir en compte que el paradigma de la comunicació ha canviat en els últims anys, sobretot gràcies a l’auge de les xarxes socials.

Probablement per una raó de dimensions la policia no té els recursos comunicatius per equiparar-se amb altres cossos policials de l’entorn.

Tot i això, en aquest aspecte encara hi ha molts passos per fer, i més en una societat cada cop més interconnectada i que davant de possibles situacions de crisi, necessita respostes contrastades i amb més o menys celeritat. Experts en comunicació, de fet, recomanen que les autoritats informin de manera regular en un moment de crisi per evitar la difusió de rumors a través de les xarxes i precisament en aquest aspecte, la policia no compta ni tan sols amb un compte de Twitter. La policia del Principat té l’avantatge que el dia a dia i la idiosincràcia del país li permet ser propera als ciutadans, però cal avançar en els protocols comunicatius per ser la referència i el comfort dels ciutadans en moments de crisi.