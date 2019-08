L’aposta per un turisme alternatiu a la muntanya

Les pernoctacions als refugis guardats van a l’alça. En total, n’hi van haver 8.996 l’any passat, una xifra un 46% superior respecte a la que es va produir el 2017, segons dades que va oferir ahir el Govern i, de fet, les previsions són positives de cara als pròxims anys. L’estiu és una època en què l’arribada de turistes i d’excursionistes també té una quota important i que té marge per recórrer, tot i que el paradigma de les estades és força diferent respecte a les que es realitzen durant l’hivern, amb l’arribada de molts visitants que volen gaudir de l’esquí.

El Principat té molts atractius turístics com el dels refugis i també el del turisme rural, per al qual actualment s’ofereixen una setantena de places. Sense oblidar i sense deixar d’acompanyar les ofertes tradicionals i consolidades del país, que també tenen molts usuaris partidaris d’aquesta fórmula, Andorra també ha d’apostar progressivament per a unes ofertes que cada cop guanyen més adeptes que busquen desconnectar de les àrees urbanes i que volen endinsar-se a la natura i gaudir de la muntanya. En aquest sentit, és positiu que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat estigui enllestint un pla per millorar tots els refugis lliures, com les que s’han materialitzat a refugis com els de Cabana Sorda i Fontverd.

Qualsevol àrea que es vulgui desenvolupar en el sector del turisme també també ha de ser valorada amb cautela, ja que s’ha de preveure com evitar eventuals massificacions que puguin tenir una afectació a la muntanya. Els usuaris del turisme rural i el turisme de muntanya tenen uns hàbits diferents respecte als que es queden als hotel o als allotjaments, però també poden aportar un altre valor afegit com la posada en valor del patrimoni o la col·laboració amb el sector agrícola i ramader del Principat.