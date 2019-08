La ciutadania necessita una resposta clara per l’esllavissada

El cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que en el Consell de Ministres extraordinari que se celebrarà avui s’avaluaran les gestions i els contactes entre l’Executiu i el Comú de Sant Julià de Lòria per esclarir les causes de l’esllavissada de dissabte a la Borda Sabater, i que va obligar a tallar la circulació durant sis hores a la CG-1. Després d’actuar i restablir el trànsit amb certa celeritat d’un punt clau per a l’entrada i sortida del país, les mirades estan posades ara a analitzar si el despreniment de terra davant del centre comercial del Punt de Trobada s’hauria pogut evitar o no.

El passat mes de juliol, diversos mitjans van informar que precisament hi havia un risc de despreniment en aquest punt i, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va afirmar que es va aprovar un crèdit per analitzar que les excavacions que es feien a la zona i que afectaven la deixalleria i el magatzem comunal. Per la seva banda, el cap de Govern també va defensar l’actuació de l’Executiu durant aquests mesos al terreny.

Tant l’Executiu com el Comú de Sant Julià de Lòria tenen l’obligació davant de la ciutadania de donar totes les respostes necessàries als ciutadans sobre els possibles motius de l’esllavissada, que sortosament no va provocar cap víctima ni cap ferit, segurament per l’hora en què es va produir.

En aquests casos cal evitar fer anàlisis a la lleugera, però evidentment molts ciutadans i també l’opinió pública es plantegen moltes preguntes que ara mateix demanen una resposta clara. L’administració haurà de derimir quin ha estat el motiu de l’esllavissada i en cas que s’hagués produït una presumpta negligència, prendre les mesures necessàries per evitar que una situació semblant es pugui torni a produir.