Un serial de declaracions sense poder treure’n l’entramat

El Govern va comparèixer ahir en roda de premsa per mirar d’esclarir tots els ets i uts arran de l’esllavissada de dissabte davant del Punt de Trobada. A l’espera de la compareixença del Comú de Sant Julià de Lòria, que es preveu que avui faci declaracions, l’Executiu va assegurar que no té competències urbanístiques i que, per tant, no hauria pogut actuar en cas d’un possible mal estat del terreny de la propietat privada on es va produir el despreniment.

El cap de Govern, Xavier Espot, que va comparèixer acompanyat del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i pel director d’aquest departament, Manel Riera, no va entrar a valorar si hi ha hagut una actuació negligent i ara han passat la pilota tant a la propietat privada com a la corporació comunal, que el mes de juliol va enviar una carta als propietaris alertant-los de la situació de les proteccions i a través de l’aprovació d’un crèdit extraordinari es va actuar en el talús.

A tot això, s’hi suma la reacció dels partits polítics, especialment del Partit Socialdemòcrata, que insta la Fiscalia a obrir una investigació. A l’espera del nou episodi de declaracions d’avui, els diferents bàndols polítics han de deixar qualsevol tacticisme de banda i donar respostes a una ciutadania descensisada i perplexa, que demana respostes pels fets que es van produir dissabte. Tot fa apuntar que el nou episodi de declaracions d’avui no convida gaire a l’optimisme per treure una conclusió de què va passar i qui n’assumeix la responsabilitat.

Els fets de dissabte també han posat en entredit les mancances dins d’un sistema en què sembla que cada administració va per la seva banda i actua segons les competències assignades. La descentralització té els seus avantatges a l’hora d’oferir una gestió més propera i ajustada a les necessitats dels ciutadans, però en un país de les dimensions d’Andorra, els mecanismes de control entre totes les administracions han de ser-hi presents.