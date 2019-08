Un relat que pot acabar sent desconcertant per al ciutadà

Un dia després de rebre la patata calenta per part del Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria va evitar parlar de molts interrogants que envolten les causes del despreniment a la CG-1 de dissabte passat. El cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, va pressuposar que els tècnics de l’entitat comunal, que és la que té competències en urbanisme, van actuar correctament, però va deixar a l’aire el fet de derimir possibles responsabilitats arran de l’esllavissada.

Per bé que els fets que van tenir lloc el cap de setmana reclamen una resposta clara, també és cert que cal analitzar amb profunditat què ha passat i donar una resposta pausada, però el fet de d’esquivar els fets no ajuda a una opinió pública que ara mateix el que tem és que les diferents administracions puguin rentar-se les mans i amaguin el cap sota l’ala.

De fet, el cònsol major lauredià, que ja s’ha mostrat silenciós en projectes que feien referència a la corporació comunal com ara el ràfting, va dir que «no s’havia sentit assenyalat» i que «desconeixia» el que havia dit l’Executiu perquè no havia estat al corrent de les notícies. A tot això, el representant legal dels propietaris dels terrenys va dir que en cap moment s’havia abandonat l’obra mentre no s’hi feien treballs. Les diferents versions dels fets, que se sumen a les que va fer dimarts el Govern i a les de diferents experts i geòlegs, formen part d’un relat que és cada cop més desconcertant davant d’una ciutadania que reclama respostes als fets que han passat.

Les impactants imatges de dissabte han causat un fort impacte a la societat andorrana que conviu encara amb l’ensurt i amb la incògnita sobre quan rebrà una resposta clara per part de les diferents administracions i dels representants.