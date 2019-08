La important detecció dels casos de retinoblastoma als nens

El Govern està estudiant la possibilitat d’implantar la detecció precoç de càncer d’ull als nens que tenen entre zero i tres anys. D’aquesta manera, l’Executiu recull novament el guant de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), després que la passada legislatura el projecte es quedés al calaix perquè segons l’entitat, hi havia el risc que es donessin «falsos positius». És de celebrar que l’Executiu hagi rebut la proposta d’Assandca per analitzar-la i avaluar seva aplicació.

Ara, una de les tasques del Ministeri de Salut és analitzar de quina manera s’aplicaria i com s’adaptaria a l’hospital per posar-ho en marxa, així com definir el protocol d’actuació que probablement requerirà la intervenció de diferents professionals. Si bé des d’Assandca han insistit que el cost no seria gaire elevat, paral·lelament la proposta també genera el debat sobre com encabir aquesta mesura amb la contenció en la despesa sanitària, que com a la resta de països occidentals, també s’ha disparat a Andorra. Ningú discuteix la necessitat d’aplicar els controls de detecció precoç del retinoblastoma, i per tant ara és el deure de l’administració dels mecanismes necessaris per oferir un servei òptim i de proximitat, i que s’ajusti a als comptes de l’Estat.

Per tant, el Govern també haurà de pensar com defineix el seu model de gestió d’aquest servei. Encara hi ha passos per fer al Principat per incrementar els tractaments i les proves necessàries, i cal que el Govern faci una aposta decida per avaluar-ne totes les repercussions i intentar apropar-los als seus ciutadans. Les qüestions com la radioteràpia i la detecció precoç del càncer d’ull, per al qual encara s’hi està treballant en molts països per definir un protocol, són dos projectes que el ministre recull de l’anterior mandat i que també haurà d’afrontar ens els pròxims quatre anys