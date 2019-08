L’heliport a les Tresoles, un altre projecte que es queda al calaix

Fa dècades que es parla de construir un heliport nacional al Principat. Són diverses les ubicacions que s’han proposat i els projectes s’han anat plantejant, però cap ha arribat a veure la llum. El darrer, tampoc ho farà. Les Tresoles no serà l’indret on es projectarà la instal·lació, després que els informes que havien d’arribar encara no ho hagin fet ni se’n sàpiga res, a més de la forta oposició veïnal que s’ha produït des d’un començament.

La construcció d’un heliport ha viscut diferents fases al llarg dels anys, amb èpoques amb una major insistència i entrant més en el debat tant social com polític. En els darrers temps la idea ha conviscut amb una forta oposició en sectors de la ciutadania, i sobretot en plataformes veïnals de les zones properes, o bé de les associacions que tenen cura del medi ambient. En un sentit o un altre, la iniciativa sempre ha tingut el focus d’atenció en aquesta via, fora dels arguments empresarials i econòmics que s’han posat sobre la taula des dels organismes impulsors de la infraestructura.

En aquesta ocasió, els informes complementaris que havien d’efectuar experts francesos per avalar l’heliport, encara no han arribat. El projecte no tira endavant, i ja són molts els que malauradament no ho han fet amb el pas del temps. Es queda en el calaix d’allò que es va idear però que mai no va acabar de veure la llum. Aquest és un resultat gens positiu per al país. Les iniciatives, i més les de gran volum com aquesta, porta molta feina al darrere i diners públics invertits que acaben en un pou. A més, a vegades, es produeix una oposició ciutadana que no avala que es pugui tirar endavant. Per tant, seria bo que les propostes que es realitzin siguin viables i es miri per l’interès comú de tothom.