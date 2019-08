Reduir els residus per mantenir l’entorn natural

Andorra és un país que destaca especialment per la natura. Molts turistes i excursionistes venen al Principat buscant precisament aquest medi natural, i un dels aspectes que la gent del país més valora és viure en aquest entorn. Però si es vol continuar tenint aquest valor envejable, s’ha de cuidar, per no malmetre’l i que es pugui mantenir en les millors condicions, sent un baluard de la imatge del Principat i que permet comptar amb una important qualitat de vida. Així va ser en el passat, ho és en el present i l’objectiu és que ho sigui també en el futur.

El canvi climàtic és una realitat. Els efectes fa anys que s’estan notant a tot el món i les zones en les quals la natura predomina, són indrets especialment sensibles. Són moltes les veus des de diferents estaments que plantegen un canvi de paradigma per tal de treballar de cara a un model sostenible, que permeti revertir la situació que s’està vivint en l’actualitat. La quantitat de residus que es produeixen a escala global és enorme, i no sembla tenir aturador si no es realitzen polítiques directes i eficaces, amb la implicació de les institucions públiques, el sector privat i la ciutadania.

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, anunciava ahir en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent, que el Govern realitzaria canvis en la Llei de residus tenint en compte l’economia circular, que és la temàtica en la qual girava la Diada Andorrana de l’esdeveniment. La promoció de nous hàbits de consum per tal d’aconseguir aquesta reducció de residus és una de les claus per assolir els objectius. Tots els passos són importants i a Andorra s’han de realitzar de manera convençuda per mantenir aquest paisatge que actualment cada dia es gaudeix.