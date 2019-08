Una bola d’incertesa que cada cop s’ha anat fent més gran

La intervenció d’Assegurances Generals divendres passat ha generat incertesa al sector arran de les poques concrecions i de l’abast que fins ara és incert. Malgrat que des de les associacions de les asseguradores no volen llençar el crit al cel, sí que demanen a les institucions públiques que vetllen pel correcte funcionament del sistema que es pronunciïn sobre els fets que van tenir lloc la setmana passada. Per ara, no se sap si hi hauria clients que es podrien veure afectats ni quants ni quins són els motius de la investigació que s’està duent a terme.

De moment, des de les entitats afirmen que no hi ha hagut cap allau de trucades de clients davant d’un temor d’un possible efecte contagi, però l’administració tampoc ha d’afavorir la creació d’aquests rumors que l’únic que poden fer és empitjorar la situació. Des del Govern afirmen que l’AFA, que és un organisme independent, és la responsable de donar expliacions. Per ara, no ha emès un simple comunicat i és si més no rocambolesc que una entitat que té entre els seus objectius garantir la transparència, encara no hagi informat dels fets quatre dies després. De moment, des de l’inici de la intervenció, les informacions han arribat des del sector de les asseguradores o per filtracions fetes a la premsa.

Algú s’imagina què hauria passat si durant la crisi econòmica, la Unió Europea no hagués informat degudament de la intervenció d’algun estat membre ni de les conseqüències d’aquesta situació? El Govern s’ha fixat entre cella i cella que un dels primers projectes que fructifiquin aquesta nova legislatura al Consell General sigui la Llei de Transparència. Encara que se’n desconeixen molts detalls, però també seria una bona oporunitat per obrir un debat sobre els protocols comunicatius d’alguns organismes.