Els plans en la lluita contra el contraban donen resultats

En una resposta escrita, el govern francès afirma que el pla en la lluita contra el contraban de tabac que es fa conjuntament amb Andorra dona resultats. Així ho constata el Ministeri d’Acció i Comptes Públics francès, liderat per Gérald Darmanin, que el març del 2018 va visitar Andorra per signar el marc d’actuació que entre altres mesures, preveu endurir controls i patrulles conjuntes a prop de la frontera francoandorrana. En una resposta a una demanda d’un parlamentari dels Pirineus Orientals, explica que la posada en marxa i els primers resultats són «encoratjadors».

Des de fa un temps, França ha decidit estrènyer el setge contra el consum de tabac a dins del país, cosa que indirectament també implica una forta lluita contra el contraban. A causa de l’increment de preus que s’ha dut a terme en els últims mesos -des de l’arribada d’Emmanuel Macron a l’Elisi els costos han pujat vuit vegades- per reduir el nombre de fumadors i l’elevat cost dels tractaments dins del sistema sanitari, també ha augmentat els risc d’una pujada del tràfic il·lícit procedent d’altres països veïns, com és el cas d’Andorra, on els atractius preus del inciten molts fumadors i contrabandistes a venir aquí.

Sabedor d’aquesta situació, l’executiu gal va voler escenificar la seva fermesa per posar fil a l’agulla a aquesta situació, i una mostra simbòlica evident va ser la presència del mateix ministre d’Acció i Comptes Públics francès al Principat. Els departaments que en aquest cas més ho poden notar són els més propers a la zona fronterera, com el dels Pirineus Orientals, on s’han arribat a fer batudes a petits comerços perquè venien presumptament tabac procedent del contraban. Aquesta activitat il·lícita arrossega persones que poden acabar formant part d’una xarxa d’explotació i al mateix temps posen en risc la seva vida i, per tant, cal actuar-hi, però també cal actuar en la prevenció i la integració per evitar que s’hi puguin adherir.