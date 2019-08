Un nou inici de curs que marcarà el compàs polític

Xavier Espot compleix avui 100 dies des que va jurar el càrrec com a cap de Govern. El resultat de les eleccions, en què Demòcrates va perdre la majoria absoluta, va obligar els taronja a teixir acords amb Liberals i Ciutadans Compromesos per configurar un Govern estable aquesta legislatura. La capacitat de convivència dins d’aquest primer Executiu de coalició també dirimirà en part, a l’espera del balanç dels diferents projectes i les polèmiques que sorgeixin durant el mandat, el futur de les formacions en els pròxims anys. Tant Demòcrates com Liberals comparteixen un espai similar dins de l’espectre polític del Principat i, per tant, caldrà veure en el futur com aconsegueixen garantir la convivència davant les aspiracions legítimes que té cada partit. Tenint en compte aquest factor, el fet de compartir Govern també pot ser una via que pot catapultar o bé desgastar les formacions de cara a uns eventuals comicis.

El fet de complir cent dies com a líder de l’Executiu és més aviat untemps anecdòtic, i més quan pel mig hi han hagut les vacances d’estiu, fet que ha alentit l’activitat del Govern i del Consell General. Ara bé, el cap de l’Executiu afronta una tornada a la feina intensa amb el dossier afegit de la gestió per l’esllavissada del passat 10 d’agost, i en la qual va agafar un perfil destacat a l’hora de gestionar l’accident. Malgrat la voluntat inicial de marcar un tarannà i de donar una imatge de renovació, Xavier Espot haurà de fer front a les inevitables comparacions amb qui va ser el seu predecessor en el càrrec, Toni Martí, que està temptejant el terreny per presentar-se a les eleccions comunals. El líder de l’Executiu també haurà de fer front a dossiers heredats de la passada legislatura, com el de l’acord d’associació amb la UE, el de la reforma sanitària i el de les pensions i la lupa, com sempre, estarà damunt del Govern.