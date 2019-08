Un debat profund sobre la prevenció en l’excés d’alcohol

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va deixar oberta ahir la possibilitat de prohibir les barres de venda de begudes alcohòliques durant les festes majors. Rossell va afirmar que el Govern està estudiant endurir la legislació actual per evitar que es tornin a produir aldarulls com els de la passada festa major de Sant Julià de Lòria i, de fet, va afegir que actualment hi ha una «permissivitat absoluta» que ha anat en augment en els últims anys tant en el consum d’alcohol com de drogues.

Les declaracions del ministre han aixecat polseguera davant d’un tema que ja fa anys que es debat i per al qual cal trobar-hi una solució des de diferents vessants. Ara bé, sabedors que les qüestions relacionades amb la seguretat i que la cartera d’Interior sempre acostumen a estar a l’ull de l’huracà a tots els països, les declaracions com les d’ahir generen més aviat soroll que una resposta. Sobretot perquè la proposta en si mateixa podria arribar a tenir carències, ja que permetre només la compra de begudes alcohòliques als bars o als supermercats podria acabar provocant un efecte rebot. Les begudes alcohòliques seguirien estant a l’abast del públic i, per tant, fenòmens com el botellón encara se seguirien produïnt.

Sí que és necessari treballar conjuntament per actuar a l’arrel del problema i incidir en l’educació, la sensibilització i la pedagogia davant d’un problema que provoca conseqüències devastadores per a la salut de les persones i que afecta les seves famílies. Trobar una solució a aquesta situació implica l’actuació de tothom, des del Govern i els partits polítics fins a les agrupacions i les famílies. Cal estudiar diferents mesures per dissuadir l’excés de consum de begudes alcohòliques aconseguint, per exemple, desvincular el consum d’alcohol amb la diversió, reduir el bombardeig publicitari o incidint en una altra política de preus diferent a l’actual, sobretot al Principat, on l’alcohol atreu molts ciutadans d’aquí i de fora pels seus baixos costos.