La convivència amb l’os a les zones de muntanya

La reintroducció de l’os bru al Pirineu ha generat molta controvèrsia en diferents punts de Catalunya, de l’Aragó i de França, com ara l’Arieja pels atacs a ramats. El Principat, però, sembla que de moment viu aliè a aquesta situació, ja que a principis d’aquest any es va trobar una prova de presència del plantígrad, la primera des del setembre del 2014. El cos de Banders va detectar una petjada de l’animal a Canillo, tot i que sense poder-lo detectar físicament.

El debat sobre la reintroducció de l’os i els danys que provoquen als ramats ha de ser una discussió que s’ha de fer amb serenor i escoltant tots els punts de vista. Tant important és la presència dels animals pels beneficis i per l’equilibri que aporten a la biodiversitat com també l’aportació i la generació d’activitats econòmiques per la feina feta dels ramaders a la zona del Pirineu, on cada cop més plana l’ombra duna amenaça de despoblació.

Les institucions han d’elaborar diferents accions de de prevenció gràcies als programes de seguiment per evitar atacs, dotar de la seguretat necessària les instal·lacions, així com paquets d’ajuts sufucients en cas de possibles atacs. De moment, el Principat no es troba immers directament en aquesta situació, però per la situació geogràfica, haurà d’estar preparat per afrontar aquest tipus de debat en cas que la situació canviï i s’arribessin a produir eventuals atacs a ramats.

La major densitat de població al Principat i l’afluència de turistes sembla ser que són dos dels principals motius pels quals l’os no sovinteja el país. Tanmateix, cal allunyar-se de posicionaments extremistes, com els que han tingut lloc a l’Auzat, a la zona de l’Arieja, on s’han arribat a trobar cartells amenaçadors per part de detractors de l’os que alerten d’un possible ús d’armes de foc, i que l’únic que fan és posar més llenya al foc i dificulten l’assoliment d’un acord.