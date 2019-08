Involucrar més la ciutadania en la presa de les decisions

El Govern va presentar ahir una nova edició dels pressupostos participatius, que per enguany tindran una partida igual que l’anterior, és a dir, de 300.000 euros. La presentació de candidatures en els últims anys i la consumació dels projectes guanyadors, com ara la passarel·la que connecta l’Estadi Comunal, i els arbres del vent, consoliden una proposta que en els pròxims anys, si es compleixen els programes electorals, s’hauria d’ampliar en altres àmbits com l’Educació, Cultura i Medi Ambient.

La democràcia participativa és un àmbit que ha generat molt debat tant a Andorra com a la resta de països veïns amb la finalitat d’involucrar la ciutadania en la presa de decisions, en un moment en què alguns ciutadans se senten allunyats de la política. Ha passat recentment a França, amb la irrupció dels Armilles Grogues, i també en altres punts com Andorra, en què en les manifestacions per protestar contra el cost de la vida també s’hi feia referència.

És cert que el plantejament de certes obres i serveis necessiten ser ben plantejades i analitzades, tant pels costos que poden tenir com per les complexitats tècniques o arquitectòniques que puguin produir-se, però els representants polítics han de tenir en compte que la ciutadania reclama més espai en la presa de les decisions i que l’avaluació de les mesures proposades pels càrrecs electes i de les estratègies de cara al futur no pot quedar només reduïda a un vot cada quatre anys.

Hi ha propostes com les dels pressupostos participatius, els espais de debat, així com els referèndums, que doten la ciutadania dels mecanismes necessaris per donar la seva veu en les línies d’acció del futur. DA, per exemple, es va comprometre en campanya a organitzar dos cops l’any taules de treball amb els ciutadans. Ara, correspom als seus càrrecs electes adaptar l’espai i el context necessari per tirar-les endavant.