Una altra controvèrsia amb els estudis del cost dels lloguers

El Departament d’Estadística va publicar dilluns l’Enquesta de pressupostos familiars, en què entre moltes altres dades, destacava que el preu mitjà dels lloguers al Principat era de 601 euros. Això va despertar molta polseguera per part dels sindicats, dels grups polítics i de la societat, i de fet el mateix Executiu va haver de comparèixer dimarts per admetre que el cost dels pisos d’arrendament és superior.

Ara bé, és el segon cop que l’Executiu -aleshores ho va fer el que dirigia Toni Martí- a matisar unes dades que han generat controvèrsia sobre la situació actual que es viu amb els lloguers i que alhora provenien de l’enquesta de pressupostos familiars, i que a més, han encès novament la qüestió sobre la problemàtica per accedir a l’habitatge. De fet, les mateixes immobiliàries, consultades pel PERIÒDIC, afirmen que els preus mitjans oscil·len entre els 750 i els 1.000 euros per dues habitacions, en funció del tipus de pis i de la parròquia, fet que evidencia fins a quin punt s’ha arribat a disparar el preu per tenir una vivenda digna al país i l’increment del cost de la vida.

Ara bé, al problema del preu, que es fa palès cada cop que un interessat vol llogar un pis, també s’hi afegeixen altres inconvenients col·laterals, com ara el fet que en molts casos no s’hi incloguin despeses com ara l’aigua, la calefacció, l’aparcament o fins i tot els mobles, un fet que després acaba incrementant encara més el preu final per pagar.

Mentrestant, a l’espera de realitzar els anhelats estudis i que tots els comuns enviïn les dades, el Govern dona a entendre que tornarà a prorrogar els contractes de lloguer que finalitzin el 2020, tot i que encara no ho ha confirmat. Independentment si s’arriba a produir o no, l’única mesura prevista, un any després, de moment, continuaria sent la mateixa.