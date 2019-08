Un sistema d’autobusos que sigui sostenible i eficient

Lla posada en marxa del nou sistema d’autobusos a partir de dilluns permetrà fer un pas endavant en la millora dels busos públics, que són un mitjà que pels tipus de trajectes i per l’orografia del país, s’adapten a la demanda dels ciutadans per traslladar-se pel Principat. Cal destacar, per exemple, la reducció del cost dels abonaments -encara a que el cost del bitllet senzill creix lleugerament-, l’ampliació d’horaris i la millora de freqüències en punts que fins ara passaven desapercebuts.

A més, estan previstes més adaptacions que s’aplicaran pròximament com ara l’accés al wifi, la indicació dels temps d’espera i l’esperada posada en marxa de la plataforma intermodal, a partir probablement de la primavera. A tot això, s’hi ha de sumar la voluntat d’estudiar la viabilitat per instaurar un sistema de transport públic gratuït que, en cas de complir-se, revolucionaria el paradigma de la mobilitat al Principat, que pràcticament està monopolitzat pel vehicle propi.

La mesura del Govern s’ha d’estudiar amb cautela per saber com s’encaixaria econòmicament, però el debat sobre el canvi climàtic i la necessitat de reduir les emissions aboquen els estats a avaluar-ho i a trobar els mecanismes necessaris per intentar aplicar-ho. Luxemburg ho farà a partir del març del 2020 i, per tant, és probable que amb el pas dels mesos hi hagi més països que s’hi puguin afegir.

L’estrena, però, es veurà també eclipsada per l’enrenou que ha envoltat la convalidació dels abonaments respecte al sistema anterior, ja que fins el mateix dilluns els usuaris no podran bescanviar els que tenen actualment pels nous. Això comportarà que en alguns casos, hi hagi ciutadans que en un principi hagin d’adquirir o bé un bitllet senzill o bé un abonament quan potser no tindrien la necessitat de fer-ho. El fet d’haver donat més dies previs per intercanviar-los en dies anteriors hauria donat més marge els ciutadans per poder fer els tràmits necessaris.