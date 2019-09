L’aparador internacional que representa La Vuelta

Un any més, La Vuelta va tornar a posar ahir Andorra davant la mirada de milions de persones d’arreu del món. L’etapa pels ports del Principat va servir d’aparador dels grans i meravellosos paisatges que té el país, posant-lo al mapa amb una cobertura internacional espectacular. A través d’esdeveniments esportius d’aquest calat és, sens dubte, la millor manera de publicitar el país, aconseguint que casa nostra esdevingui un referent en un àmbit positiu com és l’esport. L’aposta per acollir grans esdeveniments esportius no es queda només amb La Vuelta. Andorra ha protagonitzat també grans etapes del Tour de França que, òbviament, té una repercussió i una mobilització molt més important, així com d’altres proves com el Mundial de BTT de Vallnord. Totes les proves, des de la més petita a la més important, aconsegueixen que es parli del país d’una manera positiva i serveix per donar a conèixer la riquesa natural que té Andorra a milions de persones.



A més, totes elles atrauen visitants i, per tant, ajuden l’economia interna. És cert que en molts casos la despesa que fan els aficionats o les persones de l’organització pot ser menor que en altres tipus d’esdeveniments, atenent que el que venen a veure és l’etapa i que per tant la consumició en comerços o restaurants pot quedar reduïda. Fins i tot hi ha molta gent que dorm en caravanes o que no fa nit al país, el que resta pernoctacions als hotels. Amb tot, l’arribada de turistes sempre ha de ser vista de manera positiva, ja sigui perquè poc o molt faran una despesa al país, com també perquè pot ser un bon aparador perquè els visitants repeteixin i tornin a creuar les fronteres en un futur. El país s’està consolidant com un destí ciclista i cal que tots els implicats, des del Govern fins a comerços, hotels i restaurants, s’hi involucrin per aconseguir ser prou atractius com perquè els visitants vulguin repetir.