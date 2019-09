Apostar pel transport públic en preu, horaris i recorreguts

Les noves línies regulars de transport públic van començar a funcionar ahir amb les previsibles queixes que sempre comporten els canvis. Les crítiques van ser diverses: des dels usuaris que desconeixien les noves rutes i les condicions del servei, fins als conductors que, despistats, van seguir fent el recorregut antic, passant pels passatgers que van haver de fer una bona estona de cua per aconseguir la seva nova targeta de viatges.



Malgrat aquest primer moment caòtic, les noves línies han d’ajudar a incentivar l’ús del transport públic amb preus més assequibles per als abonaments i amb la possibilitat de fer transbord, opció que fins ara a Andorra no estava permesa. És evident que tot plegat té com a objectiu guanyar usuaris que agafin l’autobús i deixin els vehicles particulars a casa, aconseguint reduir la contaminació atmosfèrica i acústica, cada vegada més elevada especialment a les zones més concorregudes del país.



Cal tenir clar, però, que rebaixar el preu no és suficient perquè la gent utilitzi aquest nou servei, sinó que igual d’important o més és el fet que els recorreguts i els horaris s’adaptin a les necessitats dels usuaris. A tall d’exemple, és important pensar en les persones que treballen en comerços i restaurants, amb horaris sovint complicats, per tal que puguin tornar a casa després del dia laboral. Del contrari, si no es pensa en aquests petits moviments quotidians, la població seguirà apostant per la comoditat i, per tant, per desplaçar-se en cotxe. Caldrà veure com evolucionen les noves línies els propers dies i si s’adapten bé a les necessitats dels seus usuaris, així com si en suma de nous. Del contrari, caldrà revisar-ne els recorreguts i els horaris per seguir en ferm amb l’objectiu de guanyar passatgers d’autobús i restar conductors de vehicles privats.