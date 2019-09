La problemàtica dels lloguers i l’arribada dels temporers

Els problemes amb el preu del lloguer i les dificultats per trobar un pis amb unes condicions assequibles han fet que, aquest any, els temporers s’hagin començat a mobilitzar abans per trobar un lloc on viure. La situació ja fa hiverns que dura i especialment el de l’any passat va acabar generant malestars i situacions complicades en més d’un treballador de temporada. Les espectatives per aquest any són iguals o pitjors i coneixedors d’aquesta realitat molts ja han començat a contactar amb propietaris i immobiliàries per no trobar-se, de nou, amb situacions desagradables que en alguns casos van acabar amb estafes, en pisos massificats de gent o pagant una fortuna per habitacions compartides.



De moment, i malgrat l’anticipació, els temporers asseguren estar patint els mateixos problemes que l’any passat. En algunes ocasions fins i tot se’ls demana que paguin tots els mesos de lloguer de la temporada per avançat, condició que molts no poden assumir.



Tot plegat provoca que els treballadors que ajuden al Principat a tenir unes bones pistes d’esquí, amb un bon servei, s’emportin una mala imatge d’Andorra i fins i tot que decideixin canviar la seva destinació laboral. Conviure en males condicions, a més, també pot acabar tenint un efecte negatiu amb el servei o el tracte que aquests empleats puguin donar als milions de turistes que cada any visiten el país.

Per ara, és evident que les mesures anunciades per l’Executiu no estan tenint encara cap conseqüència en el mercat de lloguer i a pocs mesos perquè comencin a arribar els temporers és molt difícil que això canviï. La solució no és fàcil però és necessari donar la volta a la problemàtica perquè la falta de lloguers assequibles no acabi generant un nou problema: la pèrdua de treballadors temporers qualificats.