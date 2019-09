El canvi de tarannà amb la negociació amb la UE

Passat l’estiu, el Govern ha decidit reprendre les trobades amb els grups parlamentaris per acostar posicions i fer front comú davant d’uns dels reptes més importants que Andorra té sobre la taula i que provocarà grans canvis en el futur del nostre país: l’acord d’associació amb la Unió Europea. Dimarts, Espot i Riba es van reunir amb els representants del PS, encapçalats per Pere López, per buscar enteses i fer particep de la negociació al principal partit de l’oposició. Abans de l’estiu ho va fer també amb el líder de terceravia, Josep Pintat, qui li va entregar un document amb les premisses que considerava necessàries per donar suport als moviments de l’Executiu. Entre les demandes de terceravia destacava el fet de poder ser observadors actius de les negociacions, una qüestió que a priori l’Executiu no tindria inconvenient d’acceptar sempre i quan Europa no hi tingui inconvenient.



Tot plegat deixa clar que el Govern tripartit encapçalat per Xavier Espot té clar que no vol cometre els mateixos errors que la legislatura passada pel que fa a les crítiques rebudes per la falta de transparència del transcurs de les negociacions de l’acord d’associació. Un fet que ja va demostrar el màxim representant de l’Executiu quan va decidir que la negociació depengués directament d’ell, amb l’ajuda del secretari d’Estat Landry Riba. Per això, des d’un bon inici van decidir posar fil a l’agulla amb reunions informatives amb els mitjans de comunicació i agents implicats, així com també amb els partits de l’oposició. El moviment és d’agrair, ja que de moment demostra predisposició a ser més transparent i a aprendre dels errors passats. També és cert, però, que només amb aquests bons gests no és suficient i que caldrà demostrar el compromís i el canvi de tarannà del Govern amb aquesta qüestió fins al final de la negociació.