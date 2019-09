Desafecció per sentir-se ‘ciutadans de segona’

Portugal té en marxa des de fa uns mesos el programa Regressar, que té per objectiu incentivar el retorn dels lusitans que van abandonar el país en busca de millors condicions laborals. La iniciativa es va posar en marxa abans de l’estiu i fins ara encara cap resident ha fet el pas de retornar al seu país d’origen. Segons el cònsol honorari portuguès, però, són ja molts els que s’han interessat per les condicions del programa i acabat el període d’estiu es començarà a veure moviment de residents per tornar a casa. A més d’aquesta marxa, el cònsol honorari alerta de la desafecció que els més joves senten per Andorra en considerar que el país els tracta com a ciutadans de segona.



Cal entendre que els pares d’aquests joves van immigrar a Andorra en busca de condicions millors i que és lògic que en molts casos, si poden, vulguin tornar a casa. També s’ha d’entendre, però, que tant els residents que durant anys han treballat al Principat com els seus fills, que en molts casos han nascut i estudiat aquí, són ciutadans de ple dret com qualsevol altre.



No és cap novetat, però, aquesta distinció que entre veus de carrer sempre s’ha qualificat com a «ciutadans de primera i de segona», especialment dividits per la nacionalitat dels nouvinguts o per la procedència familiar. Està clar que Andorra és terra d’acollida, ja que la meitat de la seva població té una nacionalitat diferent a l’andorrana, per la qual cosa cal fer una reflexió del per què aquests joves senten desafecció pel Principat. És important, doncs, que es treballi perquè aquells que tinguin interès en viure i millorar el país se sentin part del mateix. Una qüestió especialment important a treballar des de l’educació, per tal que els fills d’immigrants que vulguin formar part i enriquir aquest país ho puguin fer segurs que se’ls valorarà per les seves qualitats i no per la procedència de la seva família.