L’inici d’un nou curs polític marcat per l’accés a l'habitatge

La celebració del dia de Meritxell va servir ahir per donar entrada al nou curs polític que es preveu intens i que servirà per començar a avaluar l’acció del nou Govern sorgit de les eleccions del passat mes d’abril. Després de la treva per les vacances i de l’aturada de les sessions al Consell General, la classe política afronta una tornada a la feina amb nous projectes i d’altres d’heretats, com l’accés a l’habitatge digne i l’augment del poder adquisitiu dels ciutadans.

En el seu discurs i després de dues manifestacions contra el Govern en un any, la síndica general, Roser Suñé, que a les eleccions anava de número dos dels Demòcrates, va instar a la necessitat que les institucions intervinguin per garantir una vivenda digna i per incrementar el salari mínim davant del constant increment del cost de la vida.

Si bé és cert que les mesures necessiten ser mesurades i avaluades per la qüestió del finançament, també ho és que es tracta d’un dossier que s’ha anat sostenint en el llarg dels anys sense les mesures suficients i que ara, malgrat que el Govern reclama temps per aplicar la seva recepta, la gestió que faci d’aquest punt serà una prova de cara a aconseguir la revàlida de la ciutadania.

Mentre intenta posar en marxa el seu programa, el Govern també haurà de front paral·lelament a la gestió de l’Executiu tripartit, que ja s’ha sotmès a examen a través de la gestió del cas Chato i també per la polèmica al voltant de la proposta de nomenament de Juli Minoves com a ambaixador als Estats Units, que no compta amb el suport dels demòcrates. Una nova prova que pot posar a prova la resistència de la coalició seran les eleccions comunals, on les reticències d’alguns comitès parroquials poden condicionar les coalicions entre demòcrates i liberals en algunes corporacions, sota l’amenaça d’un PS que aspirarà a donar el sorpasso a les parròquies centrals.