Creure o no en el projecte de tren per enllaçar el Pas i França

França i Andorra van avaluar ahir els treballs fets per prevenir allaus a la carretera RN22 a la localitat de l’Hospitalet, on es concentren uns dels punts més crítics a l’hivern durant les nevades. L’esllavissada que va tenir lloc el passat mes de maig i que va obligar a tancar la carretera RN22 a prop de la frontera francoandorrana va posar novament de manifest la necessitat d’actuar en els trams de carretera a França, que a través dels acords signats recentment preveu actuar-hi en els punts més crítics.

En els últims anys, les inversions no havien sigut suficients per part del govern de París, que en els últims anys ha hagut de fer mans i mànigues per contenir la despesa en els seus prressupostos i que alhora ha prioritzat altres punts de la xarxa viària del país abans que l’accés a Andorra. Evidentment, l’interès econòmic de França per connectar Andorra és relatiu i probablement el nivell d’inversions no serà l’esperat per part dels actors polítics i econòmics del Principat, però sí que és el deure de les adminsitracions tant d’aquí com de qualsevol país mantenir les infraestructures amb les condicions de seguretat necessàries i, en aquest cas, tenint en compte la complexitat i l’orografia de les vies en zones de muntanya.

Si tot funciona com està previst, al 2022 està previst que s’acabin les obres de contenció als trams més perillosos i, per tant, la reducció del risc d’allaus serà menor, si bé sempre hi serà present en trobar-se en una zona de muntanya. Sabedors dels handicaps que hi ha en la connexió per carretera, el Govern també ha de fer una aposta decidida per avaluar si es pot materialitzar una proposta com la del tren, que sembla que a mesura que avancen els mesos va agafant força. El context socioeconòmic, que bufa a favor de la sostenibilitat i la preservació del medi ambient, li donen l’empenta necessària, i els dubtes pel que fa al finançament són lògics, però per intentar trobar-los, cal que les administracions hi creguin fermament.