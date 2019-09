Amable, proper i sense eludir els grans temes d’Andorra

El president francès, Emmanuel Macron, va passejar ahir pels carrers de les set parròquies del Principat exercint el seu paper de copríncep a la perfecció. Amable, senzill i proper. Així es va mostrar davant dels centenars de persones que ahir es van atansar a conèixer en primera persona al copríncep gal al llarg del seu recorregut per les set parròquies i en especial a la plaça del Poble d’Andorra la Vella, on Macron va fer un llarg discurs adreçat al poble andorrà. El cap d’Estat es va saltar els protocols per saludar els ciutadans i tot i que va mantenir la diplomàcia en aquells aspectes més polèmics pel Principat, tampoc va dubtar en ser clar en el seu posicionament i en el que pot fer el poble andorrà si realment vol canvis. En els seus dos discursos, el copríncep va donar ple suport a les negociacions amb la Unió Europea i va donar un petit toc d’atenció a les autoritats andorranes per tal de retrobar l’equilibri entre França i Espanya. Macron va evitar enfrontar-se al copríncep episcopal amb la qüestió de l’avortament, si bé finalment va fer referència a la polèmica animant als ciutadans d’Andorra ha decidir sobre el seu futur com a poble democràtic que és. En mig de la plaça del Poble, els grups feministes i ecologistes van aixecar mocadors en senyal de reivindicació, però la seva actuació va quedar difuminada en una jornada marcada per la festa i la tranquil·litat, malgrat el daltabaix que òbviament suposa una visita d’aquestes característiques. Macron també va aprofitar el discurs per anunciar una futura visita del ministre d’Educació gal i la reobertura del consolat al Principat. Sens dubte, el cap d’Estat va rebre ahir l’escalf dels ciutadans i els va respondre amb la mateixa moneda, exercint com a copríncep i defensant, com no pot ser d’una altra manera, el funcionament democràtic de tots els pobles.