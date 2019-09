La importància de ser transparents en les concessions

La polèmica que va generar fa més d’un any l’adjudicació del servei de bicicletes elèctriques ha tornat a sortir a la llum amb la primera decisió judicial sobre el conflicte. Després que el Govern donés la concessió a Cicland i que l’empresa que havia quedat descartada, Etna, interposés un recurs administratiu que l’Executiu va rebutjar, la qüestió va arribar als tribunals. Ara, la Batllia ha sentenciat que cal que el Govern torni a valorar les dues ofertes que es van presentar al concurs públic i «adoptar una nova resolució». Dit d’una altra manera, la justícia entén que l’anàlisi de les propostes que va portar a donar la concessió de les bicicles elèctriques a Cicland podria haver-se fet malament i, per tant, cal que es repeteixi.



Cal recordar que l’adjudicació es va fer a finals del 2017, el que significa que l’empresa que va guanyar el concurs porta operant ja dos anys. L’afer ja va generar polèmica quan Etna va presentar un recurs administratiu perquè els arguments que va presentar contra la decisió del Govern eren molt durs. L’Executiu, però, va desestimar el recurs i Etna va decidir portar el cas a la justícia. El resultat és que el nou Govern, ara format per tres partits, haurà de resoldre els possibles errors d’una adjudicació de la legislatura passada. L’actuació de l’Executiu serà especialment interessant perquè un dels polítics més durs amb la polèmica per la concessió va ser l’aleshores conseller general a l’oposició i ara ministre, Jordi Gallardo. Aquesta és, doncs, una bona oportunitat pel Govern de Xavier Espot de demostrar que ara les coses es poden fer diferents, analitzar amb detall l’adjudicació i repetir-la o canviar-la si es detecta que es van produir irregularitats. És d’especial rellevància que el nou Govern no entri en les mateixes polèmiques que l’anterior i no sembri cap dubte de manipulació en les adjudicacions de concursos públics.