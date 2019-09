Una reunió per la tirolina sense un projecte concret

La reunió de poble per explicar el projecte de la tirolina a Naturlandia se celebrarà finalment el 23 de setembre. Després d’ajornar-la dues vegades, el Comú de Sant Julià de Lòria pretén complir amb un compromís adquirit des de fa mesos i que s’havia començat a posar en dubte a causa dels diferents retards. Amb tot, el context de la trobada segueix generant moltes incògnites ja que, de moment, el Govern encara no ha facilitat les conclusions de l’informe mediambiental que la corporació de Josep Miquel Vila espera que arribi pròximament, abans dels comicis.

Mentrestant, des de l’oposició critiquen que es faci tard i a escassos dos mesos per a les eleccions comunals. A més, cal recordar que fa escassament un mes el cònsol major de la parròquia va deixar entreveure que el projecte no s’engegarà fins al pròxim mandat. El seguit de giragonses que ha fet el Comú de Sant Julià tant amb el projecte de la tirolina com del ràfting ha generat perplexitat i controvèrsia a la parròquia. Tampoc són clars els inversors que poden arribar a finançar el projecte, tot i que des del Comú afirmen que ja han tingut els primers contactes.

Per tant, és lògic que es pugui interpretar que la decisió d’organitzar en aquest marc una reunió de poble sense tenir tots els serrells tancat tingui una connotació electoralista, ja que a dos mesos de les eleccions la consumació del projecte és inassumible tant per temps com per la poca claredat en els punts més importants. Afrontar aquesta reunió sense els detalls concretats pot ser una arma de doble tall davant d’una part de la ciutadania i de l’oposició que s’ha mostrat crítica amb la falta d’informació sobre el projecte. Potser el cònsol major de la parròquia es guarda un as a la màniga, però també afronta un risc d’unes conseqüències que poden agreujar-se atesa la proximitat dels comicis.