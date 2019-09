Desperta Laurèdia irromp amb força de cara a les eleccions

Desperta Laurèdia ha irromput amb força al taulell polític de Sant Julià de Lòria a pocs mesos de les eleccions comunals. Malgrat que en un principi es va declarar com una plataforma, la seva acció a la parròquia per reclamar més inversions i prioritzar la transparència l’ha començat a projectar com una altra alternativa a les forces polítiques ja existents. Tant és així que tant el PS com ara els Demòcrates, tots dos amb poques opcions d’obtenir una victòria en cas de concórrer al desembre en solitari a Sant Julià, temptegen Desperta Laurèdia, que podria acabar creant una marca blanca per reagrupar diferents sensibilitats polítiques.

D’entrada, la irrupció del moviment ha despertat l’interès de ciutadans que ho veuen com una alternativa que potaportar nous aires en política. Ara caldrà veure, però, si els recels tant dels taronja com del PS a escala nacional es deixen de banda per formar part d’aquest nou projecte parroquial que, malgrat que pugui guanyar múscul, tindrà la difícil tasca de plantar cara a Unió Laurediana, que és el partit que d’entrada parteix com a favorit en cas que finalment es presentin més de dues llistes. La dispersió de vot afavoreix la formació liderada per Josep Pintat.

Una de les incògnites que encara queden per resoldre és si Laurèdia en Comú repetirà coalició als comicis del desembre, després d’un mandat convuls, amb projectes que han sembrat molts dubtes, com és el cas del ràfting i de la tirolina. En tot cas, la decisió de Vila per posposar la construcció del giny de cara als pròxims quatre gairebé supedita el cònsol major a repetir candidatura per culminar una de les seves propostes estrella. D’altra banda, en cas que el cònsol major decidís no tornar-se a presentar, també es podria interpretar com un símptoma de debilitat pel que fa a la gestió feta en els últims anys.