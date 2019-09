Una radiografia a través del sector de la construcció

La construcció passa per un bon moment pel que fa a la demanda i a la necessitat d’aixecament d’obres al Principat.Al mateix temps, però, les dinàmiques internes que existeixen en aquest àmbit també permeten interpretar quina és la situació general a Andorra. Les conclusions positives que se’n poden extreure és que la construcció ha liderat en els últims anys la recuperació econòmica al Principat, sobretot després dels estralls de la crisi econòmica. Segons el departament d’Estadística, aquest àmbit ha sigut en bona mesura el que ha permès que l’economia del país hagi crescut un 2,3% en el segon trimestre de l’any, malgrat que ja es comencen a notar els símptomes d’una possible desacceleració. El sector de la construcció és i ha sigut un motor de l’economia andorrana que alhora pateix desestructuracions internes importants, com el fet que la manca d’obrers condicionin el ritme dels treballs. Des de l’Acoda alerten que hi ha alguns projectes que córren el risc de no poder culminar-se dins dels terminis previstos per la manca de treballadors. Segons apunten, alguns empleats, després de la crisi, van decidir reinventar-se i provar sort en altres sectors, i ara no han tornat. Andorra necessita treballadors de fora per satisfer la demanda interna, però molts obrers es troben amb dificultats que poden convertir-se en un sostre de vidre a l’hora de venir al Principat, com ara els elevats preus dels lloguers i del cost de la vida. És evident, i això és aplicable en qualsevol sector, que els nous treballadors no vindran en un país nou i a iniciar un projecte si econòmicament no és mínimament atractiu. El cost de la vida s’ha anat incrementant i és necessari que això se sincronitzi amb les necessitats econòmiques dels nouvinguts. D’altra banda, si bé cal tenir en compte i subratllar l’aportació del sector de la construcció a l’economia, també és necessari apostar per la diversificació per evitar que un sotrac en un àmbit arrossegui la resta.