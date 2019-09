Mobilitzacions per alertar dels efectes del canvi climàtic

Un centenar de joves es van manifestar ahir pels carrers d’Andorra la Vella per reclamar mesures per garantir la sostenibilitat del país i de la resta del món durant el futur. Ho van fer en consonància amb la resta de protestes que van tenir lloc arreu del món a favor d’actuar per prevenir el canvi climàtic i la xifra que es va donar ahir al Principat no és gens menyspreable tenint en compte les característiques de la població. Els joves, que majoritàriament formaven part de la comitiva que es va dirigir fins a la plaça del Consell General, van reclamar canvis profunds en les polítiques dels executius.

La pressió que exerceixen els joves és una manera d’incidir en la classe política, que poc a poc va agegantant els seus passos a l’hora de fer polítiques més valentes. En el cas de Barcelona, per exemple, se sancionaran els cotxes contaminants que circulin per la capital catalana a partir del mes d’abril de l’any que ve. A París, l’Ajuntament ha restringit la circulació de vehicles al costat del riu Sena i la proposta de Madrid Central demostren que els canvis, encara que siguin en una zona determinada, poden tenir molt abast i poden ser l’inici per instar a implementar polítiques ambicioses a nivell estatal.

Andorra, malgrat que es pugui considerar un país que per les escasses dimensions que té no pot condicionar les polítiques a escala global, sí que pot convertir-se en un indret que generi les sinergies suficients per aplicar nous models més sostenibles.

El moviment Fridays For Future té ara el repte d’aconseguir que les seves reivindicacions es converteixin en accions que es puguin plasmar en el dia a dia dels ciutadans, i alhora sumar a la seva causa altres generacions que puguin acabar de donar un nou impuls al moviment.