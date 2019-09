L’aposta per un model turístic durant els mesos d’estiu

El Cirque du Soleil té moltes opcions per tornar a Andorra l’any que ve. Quan va acabar l’edició d’enguany, la incertesa planava sobre la presència de la companyia canadenca, que porta set anys actuant al Principat, primer amb els espectacles de la sèrie d’Scalada i després amb els actes de Diva i Rebel. El turisme al Principat té la seva gran fortalesa durant l’hivern gràcies a l’esquí, però la força d’aquesta gravetat condueix, com també passa en molts altres llocs, al fet que a l’estiu l’oferta quedi més aviat coixa. També passa al revés, amb les destinacions de platja durant l’hivern. Ara bé, el Govern és conscient del pes que té el sector turístic i l’arribada del Cirque du Soleil, malgrat que encara no ha quedat clara del tot el retorn net que produeix al sector econòmic en proporció a la inversió que en fa l’Executiu, d’uns 2,6 milions d’euros.

En tot cas, el Cirque du Soleil és una marca que té molts seguidors i que produeix un efecte atractiu molt interessant que pot ser l’epicentre d’un ampli ventall d’activitats que es poden fer a la muntanya durant l’estiu. Atès el nombre d’anys que porten actuant, s’apunta que una opció podria ser un canvi de format per seguir fent atractiva aquesta proposta –encara que això pugui repercutir en el preu–, que també repeteix en moltes altres ciutats del món amb espectacles canviants i diferents.

A hores d’ara, també sembla difícil arribar a pensar que el sector turístic pugui arribar a subsistir per si sol durant els mesos d’estiu, per la qual cosa, a falta de poder trobar eventuals alternatives que també podrien tenir bon cartell, optar pel Cirque du Soleil pot ser ara mateix una mesura transitòria de cara als propers anys o que es pot acabar de consolidar. També és oportú que el Govern informi amb tots els ets i uts de les propostes que té, de la repercussió econòmica que poden generar i de quin retorn es disposa per crear un marc de debat prou ampli que permeti decidir amb el màxim rigor les polítiques per acompanyar el turisme.