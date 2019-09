Els desajustos condicionen les noves línies de bus nacionals

Les incidències en nous canvis al transport públic acostumen a provocar sovint algunes alteracions als usuaris en qualsevol indret, també en grans ciutats. Per això, és convenient que les institucions intentin filar prim a l’hora de posar-ho en marxa per enviar clarament el missatge que els governs aposten pel transport públic i en un nou paradigma de la mobilitat.

L’inici del nou curs escolar i l’arribada de la tardor feien propici la instauració de les noves línies de bus, però la falta d’alguns serrells ha provocat que el nou sistema hagi desconcertat alguns usuaris, com els que dilluns al vespre van publicar un vídeo a les xarxes socials arran del retard del bus que els havia de recollir al Pas de la Casa. Malgrat que el ministre Jordi Gallardo va apuntar que això es va deure a un error humà, aquesta incidència ha provocat que la bola s’hagi pogut fer més gran.

S’ha de destacar positivament la correcció que ha fet l’Executiu arran del rebombori que havien provocat les noves línies després d’escoltar els reclams dels ciutadans. Tot i això, la introducció de les noves línies de bus ha estat més a la primera plana de l’actualitat pels desajustos inicials, com ara els horaris, els recorreguts i la problemàtica amb els abonaments i les cues que es van produir per adquirir els tiquets que pels trets positius, que també n’hi ha.

Després de diferents queixes tant d’usuaris com d’alguns comuns pels horaris i els recorreguts de les noves línies de bus, el Govern ha fet alguns ajustos per millorar les freqüències del servei públic, en concret a l’L4, que dona accés al Pas de la Casa. A partir de dilluns, els autobusos d’aquest recorregut circularan cada mitja hora -actualment ho fan cada hora- de dilluns a dissabte i l’L3, que fins ara anava a Canillo, se suprimirà i es reconvertirà en un tram circular que connectarà Escaldes-Engordany i Andorra la Vella.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació